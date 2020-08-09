Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск

Отряды внутренних войск высадились на Сторожковой улице в центре Минска, сообщает «Sputnik Беларусь» в понедельник, 10 августа. Отмечается, что военнослужащие прибыли на 20 грузовиках.В источнике
Подробнее о событии
Известия

В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск

Известия19:27
REGNUM

В центр Минска прибыло большое количество военных

REGNUM20:09
Комсомольская правда

Военные вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

Комсомольская правда19:39
РИА Новости

В центре Минска высадили военных

РИА Новости19:33
RuNews24.ru

Отряды военных высадились в центре Минска

RuNews24.ru20:09
Газета.Ru

В центре Минска высадили около 20 грузовиков силовиков

Газета.Ru19:12
Lenta.ru

В центр Минска направили вертолеты

Lenta.ru19:20

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
65

В Совбезе России оценили деятельность экс-главы «Белых касок»

В ноябре 2019 года турецкие СМИ сообщили, что тело одного из основателей «Белых касок», бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, было обнаружено соседями в саду дома, где он проживал в Стамбуле.
RT на русском21:51
1

Росстат представил данные об умерших от коронавируса новосибирцах

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса на территории России, данные отличаются от тех, что публикует оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирсквчера в 07:49

Выборы в Белоруссии закончились протестами и столкновениями с ОМОНом

По всей Белоруссии граждане вышли протестовать и вступили в схватки с силовиками Жители белорусских городов начали выходить на протестные митинги к 22:00 (совпадает с московским); в Минске, где до сих пор стоят очереди к избирательным участкам, начались задержания, в том числе и в этих очередях.
Lenta.ruвчера в 16:47
3

Суд отказал «Газпрому» в проведении онлайн-заседания по делу к ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал "Газпром инвесту" в проведении заседания по видеоконференц-связи по делу против Федеральной антимонопольной службы, касающегося закупки компанией труб почти на 100 млрд рублей, говорится в материалах суда.
ТАСС18:35

Два матча «Носты» в ПФЛ отменены из-за коронавируса в команде

Игры новотроицкого клуба с барнаульским «Динамо» (9 августа) и «Новосибирском» (12 августа) не состоятся в связи с положительными результатами тестов на COVID-19 у нескольких игроков «Носты» и решением территориального органа Роспотребнадзора, запретившего участие команды в данных матчах.
Sports.ruвчера в 03:58

Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств

До принятия нового документа все иностранные лекарства, включенные в список важнейших лекарств, не участвовали в аукционах, если хотя бы два производителя из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) могли предложить их аналоги.
Общественная служба новостей7 августа в 04:49
20