В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск
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Отряды внутренних войск высадились на Сторожковой улице в центре Минска, сообщает «Sputnik Беларусь» в понедельник, 10 августа. Отмечается, что военнослужащие прибыли на 20 грузовиках.В источнике
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