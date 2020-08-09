Выборы в Белоруссии закончились протестами и столкновениями с ОМОНом

По всей Белоруссии граждане вышли протестовать и вступили в схватки с силовиками Жители белорусских городов начали выходить на протестные митинги к 22:00 (совпадает с московским); в Минске, где до сих пор стоят очереди к избирательным участкам, начались задержания, в том числе и в этих очередях.