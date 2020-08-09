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Известия
Известия

В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск

Отряды внутренних войск высадились на Сторожковой улице в центре Минска, сообщает «Sputnik Беларусь» в понедельник, 10 августа. Отмечается, что военнослужащие прибыли на 20 грузовиках.В источнике
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Отряды военных высадились в центре Минска

RuNews24.ru20:09
REGNUM

В центр Минска прибыло большое количество военных

REGNUM20:09
Комсомольская правда

Военные вытеснили протестующих с проспекта Машерова в Минске

Комсомольская правда19:39
РИА Новости

В центре Минска высадили военных

РИА Новости19:33
Известия

В центр Минска прибыли 20 грузовиков военнослужащих внутренних войск

Известия19:27
Газета.Ru

В центре Минска высадили около 20 грузовиков силовиков

Газета.Ru19:12
Lenta.ru

В центр Минска направили вертолеты

Lenta.ru19:20

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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«Технология» готова к серийному выпуску комплектующих для Су-57

Как говорится в сообщении Ростеха, А.Силкин сообщил о том, что ОНПП «Технология» обеспечивает выпуск деталей и агрегатов из полимерных композиционных материалов, а также изделий остекления для кабины пилота новейшего истребителя Су-57.
АК&М7 августа в 11:49

Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru7 августа в 19:05
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СМИ: армию Греции привели в готовность из-за развертывания военных кораблей Турции

Вооруженные силы Греции приведены в воскресенье в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа турецкими военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо.
ТАСС18:45

Племянник исследователя Жака Кусто открывает самую большую подводную исследовательскую станцию

Ученые хотят, чтобы Протей был подводной версией Международной космической станции, где правительственные учреждения, ученые и исследователи могут работать вместе в духе коллективных знаний.
Evo-rus.com7 августа в 01:36

Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъвчера в 03:22
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