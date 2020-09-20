Общество
RuNews24.ruВ центр Минска приехали автобусы с силовиками, БТР и спецтехника
Отмечается, что приехавшие в числе первых бойцы внутренних войск будут охранять площадь и стелу, которая посвящена Минску. Позже в этот же район стянули около 10 БТР, машины с колючей проволокой и водомет.
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с чего всё началось
В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости04:12
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