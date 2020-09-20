Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruВ центр Минска приехали автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Отмечается, что приехавшие в числе первых бойцы внутренних войск будут охранять площадь и стелу, которая посвящена Минску. Позже в этот же район стянули около 10 БТР, машины с колючей проволокой и водомет.
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с чего всё началось

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12

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К центру Минска прибыла спецтехника

РБК06:02

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22

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Эхо Москвы06:08

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

РИА Новости05:57

В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника

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К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22

Минских протестующих поджидают автозаки, БТРы и водометы

Вести.Ru06:08
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Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
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Астероид 2018 TF3, впервые замеченный 6 октября 2018 года, относится к группе Аполлона В космосе был обнаружен объект огромных размеров, который несёт потенциальную опасность для нашей планеты.
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Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
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В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию.
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