Колонну сопровождала машина ГАИ. Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР. Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах.

РИА Новости 04:12