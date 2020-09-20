В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника
Колонна спецтехники, военные грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где запланирован уже традиционный для воскресенья марш оппозиции.В источнике
С чего всё началось
Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске
Колонну сопровождала машина ГАИ. Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР. Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах.
РИА Новости04:12
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