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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Колонна спецтехники, военные грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа, автозаки выдвинулись в центр Минска, где запланирован уже традиционный для воскресенья марш оппозиции.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

Колонну сопровождала машина ГАИ. Еще через некоторое время по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости проследовала колонна из десяти БТР. Сегодня белорусская оппозиция планирует провести несанкционированную акцию протеста в центре Минска и в других городах.
РИА Новости04:12
Подробнее о событии
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русском05:46
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22
Lenta.ru

В Минск подогнали спецтехнику перед акцией протеста

Lenta.ru05:10
ТАСС

В центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника

ТАСС04:29
Коммерсантъ

В центр Минска стягиваются автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22
РИА Новости

В центр Минска стягивают автобусы с силовиками и спецтехнику

РИА Новости05:57
Эхо Москвы

Милиция начала перекрывать центр Минска за несколько часов до начала нового марша оппозиции

Эхо Москвы03:02

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Коммерсантъ05:35
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Комсомольская правда17 сентября в 05:37
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