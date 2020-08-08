В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов и полиции
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Демонстранты закидывают правоохранителей камнями. По данным телеканала, к месту столкновения направлены дополнительные силы полиции. Сотрудникам правопорядка удалось оттеснить протестующих от здания парламента.В источнике
С чего всё началось
В центре Бейрута начались столкновения
В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В 16.00 начался массовый антиправительственный митинг. Почти сразу он перешел в беспорядки.
РИА Новостивчера в 10:05
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