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МонаВиста
МонаВиста

В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов и полиции

Демонстранты закидывают правоохранителей камнями. По данным телеканала, к месту столкновения направлены дополнительные силы полиции. Сотрудникам правопорядка удалось оттеснить протестующих от здания парламента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В центре Бейрута начались столкновения

В центре Бейрута у здания парламента начались массовые столкновения демонстрантов и полиции, в ход идут слезоточивый газ и камни, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В 16.00 начался массовый антиправительственный митинг. Почти сразу он перешел в беспорядки.
РИА Новостивчера в 10:05
Подробнее о событии
News.ru

В центре Бейрута начались столкновения

News.ruвчера в 10:11
Интерфакс

На антиправительственных митингах в Ливане применили слезоточивый газ

Интерфаксвчера в 10:57
Московский Комсомолец

В центре Бейрута начались массовые беспорядки

Московский Комсомолецвчера в 10:52
Газета.Ru

Беспорядки начались у здания парламента в Бейруте

Газета.Ruвчера в 10:23
Фонтанка.Ру

В разрушенном взрывом Бейруте полиция разгоняет пятитысячный антиправительственный митинг

Фонтанка.Рувчера в 11:16
РИА Новости

В центре Бейрута начались столкновения

РИА Новостивчера в 10:05
RT на русском

В Бейруте антиправительственный митинг перерос в столкновения с полицией

RT на русскомвчера в 12:03

Fall Guys обошла GTA V по количеству активных игроков в Steam

По данным Steam Database, 8 августа пиковый онлайн Fall Guys составил 124 тыс. — на 8 тыс. больше, чем у GTA 5. На момент публикации материала аркада от Devolver Digital также обходит экшен от Rockstar по количеству активных игроков — 118 тыс. против 106 тыс.
CyberSport.ruвчера в 12:39

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В период с 2010 по 2020 годы объемы вырубки деревьев увеличились на 62%, что семимильными шагами ведет к полному исчезновению лесов и сильно влияет на локальную экосистему, что по факту и приводит к изменению климата.
Live24вчера в 11:09
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В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

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Российская газетавчера в 10:10
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Коммерсантъвчера в 18:46

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Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

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РИА Новостивчера в 05:49