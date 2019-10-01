Общество

Lenta.ruLenta.ruВ центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов

Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне. Об этом рассказал директор центра Иван Стилиди, передает агентство «Москва».
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Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
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