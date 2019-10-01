Общество
Lenta.ruВ центре Блохина рассказали о возможных причинах протеста детских онкологов
Причиной протеста сотрудников московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина могли стать личные амбиции некоторых из них, а также влияние извне. Об этом рассказал директор центра Иван Стилиди, передает агентство «Москва».
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Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Общество
В центре Блохина прокомментировали скандал с массовым увольнением
По словам Стилиди, новая администрация не только не предлагала сотрудникам писать заявления об увольнении, но и в связи с переездом в новое здание нуждается в дополнительном персонале, включая врачей и медсестер.
РИА Новости 19:07
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
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Ретроконсоль Atari VCS будет поддерживать потоковый сервис Antstream
На момент запуска владельцы консоли получат эксклюзивный доступ к 50 классическим играм Atari.
Игромания.ру 17:15
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка
В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян.
Пятый канал 19:38
Здоровье
В Омской области стартует федеральный проект «Детство без опасности»
Федеральный проект «Детство без опасности», предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, запускают с 1 октября в Омской области.
REGNUM 20:25
Футбол
Пике призывает «Барселону» к единству
Евро-футбол.ру вчера в 16:53
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Политика
Зеленский уволил Александра Данилюка с поста главы СНБО
Данилюк был назначен секретарем СНБО после прихода к власти Владимира Зеленского, 28 мая этого года.
Труд 10:26
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Политика
Трамп предложил арестовать конгрессмена Шиффа за госизмену
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им фактов телефонного разговора между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 08:44
Технологии
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
"Ростелеком" предложил командам - участницам финального хакатона "Цифрового прорыва" создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора.
Волга Ньюс 09:09
Наука
Тайна самых мощных молний: как возникают суперболты и почему ученые до сих пор не знают причины их возникновения
Суть эксперимента заключалась в том, чтобы спровоцировать удар молнии в змея с металлическим стержнем, после чего заряд должен был переместиться по мокрой веревке к ключу.
Хайтек 28 сентября в 09:50
Общество
В МЧС опровергли запрет курить на балконе
Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.
Московский Комсомолец 28 сентября в 06:15
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах
Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец вчера в 07:25
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Экономика
Правительство планирует приватизировать шесть крупных компаний
Правительство планирует сократить долю участия в уставных капиталах акционерных обществ «РусГидро», «Совкомфлот», «Транснефть», «Ростелеком», «Россети» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) до 2022 года.
Коммерсантъ 14:03
Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия 16:40
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02