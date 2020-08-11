В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
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В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом
В центре Бреста начались стычки между протестующими и бойцами ОМОНа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Издание выложило кадры, на которых можно увидеть столкновения ОМОНа и митингующих.В источнике
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