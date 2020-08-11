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Газета.Ru
Газета.Ru

В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

В центре Бреста начались стычки между протестующими и бойцами ОМОНа. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Издание выложило кадры, на которых можно увидеть столкновения ОМОНа и митингующих.В источнике
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Известия

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

Известия13:49
Телеканал 360°

БелТА опубликовало видео столкновений протестующих с ОМОНом

Телеканал 360°13:38
Lenta.ru

Опубликовано видео боев ОМОНа с протестующими в Бресте

Lenta.ru13:04
Комсомольская правда

В центре Бреста произошли столкновения протестующих с ОМОНом

Комсомольская правда13:24
Газета.Ru

В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

Газета.Ru13:19
Московский Комсомолец

В центре Бреста протестующие атаковали ОМОН

Московский Комсомолец13:09
РИА Новости

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новости13:34

Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
1,8K

В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Национальная служба новостейвчера в 10:45
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Федун назвал чушью информацию о своём недовольстве работой Тедеско

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о своём недовольстве работой немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.
RT на русском14:23

Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52