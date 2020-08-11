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В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН

В центре белорусского города Брест начались столкновения протестующих с ОМОН. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь. На опубликованном журналистами видео засняты стычки между ОМОНом и протестующими.В источнике
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Газета.Ru

В центре Бреста наблюдаются столкновения протестующих с ОМОНом

Газета.Ru13:19
Телеканал 360°

Агентство «БелТА» опубликовало видео столкновений протестующих с ОМОНом

Телеканал 360°13:38
РИА Новости

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом

РИА Новости13:34
Комсомольская правда

В центре Бреста началась столкновения протестующих с ОМОНом

Комсомольская правда13:24
Известия

В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН

Известия13:49
Московский Комсомолец

В центре Бреста протестующие атаковали ОМОН

Московский Комсомолец13:09
Lenta.ru

Опубликовано видео боев ОМОНа с протестующими в Бресте

Lenta.ru13:04

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
88

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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Сталлоне продает растянутый Cadillac за 350 тысяч долларов

Производитель Escalade ESV, Becker Auto Design, добавил полметра к колесной базе, увеличив и без того приличное расстояние между осями «обычного» внедорожника Cadillac до 3 302 мм и определенно повлияв на его способность преодолевать препятствия.
32CARS.ru09:34
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Электромобиль от Lucid Air сможет предложить запас хода в 711,33 км

Lucid Air, судя по намекающему видеотизеру, получает запас хода в 711,33 километра без подзарядки, что на 64,37 километров больше, чем у Model S. Такой показатель получен, в том числе и благодаря удивительной аэродинамике Lucid Air, которая, по мнению экспертов, пока не имеет себе равных.
Picsnews.net04:33

Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM13:34
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Минск отреагировал на заявления других стран о выборах в Белоруссии

В белорусском МИД заявили, что «с учётом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнёров на ход и результаты президентских выборов».
RT на русском13:27
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