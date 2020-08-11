В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
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В центре белорусского города Брест начались столкновения протестующих с ОМОН. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь. На опубликованном журналистами видео засняты стычки между ОМОНом и протестующими.В источнике
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