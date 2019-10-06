Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю. Отмечается, что жители одного из многоквартирных домов обнаружили части тела женщины на козырьке подъезда дома.
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Найденный в центре Читы труп девушки был расчленен – Следком

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Расчлененная в Чите девушка работала в стриптиз-клубе

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В Чите выкинули из окна тело убитой девушки

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Расчлененное тело девушки выбросили из окна 12 этажа в Чите

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В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

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Уголовное дело возбудили после обнаружения расчлененного тела 19-летней девушки в Чите (18+)

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Убитая и расчленённая в Чите девушка работала в стриптиз-клубе – источник

Чита.Ру05:45
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 12:25
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Экология

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Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
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Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина

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Энергетика

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Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Армия и оружие

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Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
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В черепах людей обнаружено золотое сечение

Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
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