Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Гинцбург назвал не разрешенные для непривитых от COVID-19 работы

«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург. Он отметил, что, как директор центра имени Гамалеи, «никогда не допустит своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем».В источнике
С чего всё началось
"Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции "Вести ФМ
".
Российская газетавчера в 16:10
Подробнее о событии
Российская газета

Гинцбург рассказал, к какой работе не допустят не привитых от COVID-19

Российская газетавчера в 16:10
Комсомольская правда

К какой работе могут не допускать непривитых от коронавируса, рассказал Гинцбург

Комсомольская правдавчера в 15:50
RT на русском

Гинцбург: привитый от COVID-19 не может быть переносчиком вируса

RT на русскомвчера в 13:16
News.ru

В НИЦ Гамалеи рассказали, кто не может быть переносчиком COVID-19

News.ruвчера в 13:29
Газета.Ru

Гинцбург заявил, что не привитых сотрудников ряда сфер могут не допустить к работе

Газета.Ruвчера в 14:24
РИА Новости

Гинцбург рассказал, к какой работе не допустят непривитых от COVID-19

РИА Новостивчера в 14:11
ТАСС

В Центре им. Гамалеи рассказали, кто не может быть переносчиком коронавируса

ТАССвчера в 13:15

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфаксвчера в 10:37
2,7K

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
540

Россия не получила ответы от Франции и Швеции на запросы по Навальному

«Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 14:51
1

Какие законы вступают в силу в октябре

Страхование вкладов C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ruвчера в 12:38
19

The Athletic: Лэмпард накричал на Алонсо из-за его ухода в автобус после замены в матче с «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард раскритиковал защитника Маркоса Алонсо после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:3). По информации источника, после замены в перерыве встречи футболист принял душ, а затем в одиночестве отправился в автобус.
Матч ТВвчера в 14:24

Апелляция по «пензенскому делу». Как прошел шестой день процесса

Пензенская облпрокуратура не нашла нарушений в содержании больного туберкулезом фигуранта дела «Сети»* вместе с другими подсудимыми 11:37 Василий Куксов, как и адвокат Пчелинцева Оксана Маркеева, просит заново изучить нестыковки в показаниях свидетеля Егора Зорина — они, по словам Куксова, искажены в приговоре.
7х7вчера в 03:47

Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
5

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газетавчера в 05:51
37

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 07:05
241