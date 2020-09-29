«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург. Он отметил, что, как директор центра имени Гамалеи, «никогда не допустит своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем».

С чего всё началось "Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции " Вести ФМ ". Российская газета вчера в 16:10