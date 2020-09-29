Гинцбург назвал не разрешенные для непривитых от COVID-19 работы
«Возможно, невакцинированный человек может быть не допущен ко всем видам работы, например к работе с данным возбудителем», — сказал Гинцбург. Он отметил, что, как директор центра имени Гамалеи, «никогда не допустит своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем».В источнике
С чего всё началось
"Я, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье", - рассказал Гинцбург в интервью радиостанции "Вести ФМ
".
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