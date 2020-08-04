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РИА Новости
РИА Новости

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В источнике
Вадим Тарасовроссийский хоккеист
Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание.
С чего всё началось
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В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.
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