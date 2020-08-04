Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран

Будут приложены все усилия для того, чтобы различия во внешней политике не влияли на дружбу народов, которым суждено жить бок о бок на этой земле в сердце Европы Александр Лукашенко, президент Белоруссии Политик отметил, что Минск всегда был открыт для дружбы и сотрудничества с другими странами.