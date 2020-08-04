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РИА Новости
РИА Новости

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.В источнике
Вадим Тарасовроссийский хоккеист
Пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, они легче переносят заболевание.
С чего всё началось
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В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей

В свою очередь директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал РИА Новости, что перед применением вакцины у детей обычно проводятся доклинические испытания — на неполовозрелых животных, после этого принимается решение о применении препарата на детях.
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В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

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Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

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Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

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Вирусолог: вакцина от COVID-19 пока будет недоступна для детей

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Разработчик вакцины от COVID-19 назвал причины ее недоступности для детей

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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
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Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
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В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным

Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъвчера в 10:16
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

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Прецедент-Новосибирсквчера в 02:39
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