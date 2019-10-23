Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице. Погибшими оказались двое мужчин, еще одна женщина, по словам очевидцев, получила ранения.
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При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека

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