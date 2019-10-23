Происшествия
Газета.RuВ центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице. Погибшими оказались двое мужчин, еще одна женщина, по словам очевидцев, получила ранения.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Онколог сообщил проверенные способы снизить риск рака
Методы перечислил онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков. По его словам, одним из фактором риска является лишний вес.
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
Политика
Киев критикует ФРГ за отказ признать «голодомор» геноцидом
Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом.
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Общество
Житель Петербурга продает старую визитку Путина за 2 млн рублей
Есть и автографы президента России. Их цена составляет от 50 тыс. рублей и выше. Визитки путина есть и у медиаменеджеров Петербурга.
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Политика
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Политика
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Россия настроена усиливать сотрудничество с африканскими государствами, заявил Владимир Путин в рамках форума "Россия-Африка" в Сочи.
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Общество
В Москве эвакуировали здание Совета Федерации
Здание Совета Федерации в Москве эвакуируют, причины не уточняются, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Политика
Путин и Эрдоган обсуждают ситуацию в Сирии
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.