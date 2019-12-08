Политика
Военное делоВ Киеве накануне «нормандского саммита» началась акция оппозиции
Перед собравшимися выступил экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. «Когда перед Украиной была опасность, украинцы выходят на «майданы», чтобы защитить страну»,заявил Парубий в своем выступлении. Лидеры организовавших «новый майдан» партий заявляют, что их «не устраивает мир любой ценой».
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В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
Комсомольская правда08:31
Радикалы проводили Зеленского в Париж жестким протестом: «Переговоры не нужны»
Московский Комсомолец08:51
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