Политика

REGNUMREGNUMВ центре Киева собрались сопротивляться капитуляции

Поводом собраться на площади Независимости послужило согласование Украиной «Формулы Штайнмайера» в Минске 1 октября. Организаторы так называемого вече, которое сейчас проходит в Киеве, ранее просили «не использовать событие в партийных интересах».
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В центре Киева собрались сопротивляться капитуляции

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Российская газета03 октября в 12:56

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Немецкий государственный деятель, политик, действующий Федеральный президент ФРГ с 19 марта 2017 года. В прошлом - министр иностранных дел Германии, вице-канцлер Германии, член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.
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