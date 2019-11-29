Происшествия

РБКРБКВ центре Лондона произошла стрельба

Лондонский мост в столице Великобритании перекрыли после сообщений о стрельбе, передает Би-би-си со ссылкой на корреспондента. По данным Reuters и Sky News, полицейские застрелили одного человека.
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Подробнее о событии

В Сети появилось видео стрельбы в центре Лондона

РБК11:18

Полиция сообщила об инциденте на Лондонском мосту

RT на русском09:24

В Лондоне началась паника после стрельбы в центре города

Московский Комсомолец09:37

Полиция перекрыла Лондонский мост после сообщений о стрельбе

РИА Новости09:30

На Лондонском мосту открыли стрельбу

Lenta.ru09:27

СМИ сообщили о стрельбе на Лондонском мосту

Известия09:41

На Лондонском мосту произошла стрельба

Интерфакс09:43
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru вчера в 10:10
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online вчера в 10:08
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ вчера в 04:52
Происшествия

Жительницу Петербурга убили на лестничной клетке в подъезде ради шубы

Известия 15:17
Происшествия

В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Вести.Ru 15:34
Хоккей

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

RT на русском 15:49
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах со взысканием долгов с Газпрома

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила, что не может добиться взыскания компенсации с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
iReactor 16:02
Футбол

Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Вести.Ru 16:24
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Политика

Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

Газета.Ru 13:35
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК вчера в 07:49
Армия и оружие

В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции

Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 26 ноября в 11:47
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
REGNUM 12:20
Армия и оружие

Малый ракетный корабль с комплексом «Панцирь-М» готовится к испытаниям

Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.
RT на русском 16:32
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 09:15
Политика

На Украине увидели риск санкций США против «Укроборонпрома»

Глава антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев допустил, что "Укроборонпром" из-за покупки предприятия "Мотор Сич" вместе с китайскими Skyrizon и Xinwei может попасть под американские санкции.
РЕН ТВ 14:50
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru 07:57
Спорт

Россия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

В матче 1/4 финала соревнования россияне со счетом 4:3 победили действующих чемпионов мира, бразильцев.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:32
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил ноль звезд на краш-тесте

Motor 10:10
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru вчера в 20:45
Происшествия

Устроивший «осмотр» сыктывкарской школьнице педофил попал на видео

Вести.Ru 08:03
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Происшествия

Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
РИА Новости 15:57
Кино

«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды

REGNUM 27 ноября в 06:31
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 29 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк ООО "Осколбанк", рег. № 1050, Белгородская область, г. Старый Оскол», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 00:43
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский НМИЦ

Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 26 ноября в 08:16
Политика

Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене

Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Кривое-зеркало.ру вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
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