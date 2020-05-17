Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв

Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press. По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города.
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Мощный пожар после взрыва в Лос-Анджелесе сняли на видео

Московский Комсомолец04:11

Одиннадцать пожарных пострадали при тушении пожара в Лос-Анджелесе

РЕН ТВ00:01

В Лос-Анджелесе число пострадавших при пожаре спасателей увеличилось до 11

Российская газета00:56

Десять пожарных пострадали при взрыве в центре Лос-Анджелеса

РБКвчера в 23:33

В Лос-Анджелесе 11 пожарных получили сильные ожоги при тушении огня

ТАСС00:12

В Лос-Анджелесе потушили пожар, при котором пострадали 11 спасателей

РИА Новости00:11

Появилось видео с места взрыва в центре Лос-Анджелеса

Lenta.ru01:09
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Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют права.
Lenta.ru 03:13
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Здоровье

Больше 200 случаев коронавируса подтверждено в Приамурье

В Амурской области еще у десяти человек подтвердился коронавирус. Теперь в регионе подтверждено 204 случая COVID-19.
EastRussia 15 мая в 02:00
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Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за распространения плагиата

Area F2 продается в магазинах Apple и Goggle, поэтому Ubisoft подала иск против всех компаний.
Evo-rus.com вчера в 15:03
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Шоу-бизнес

Участник «Кривого зеркала» Михаил Вашуков сдал тест на коронавирус

РИА Новости 04:38
Общество

Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
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Происшествия

Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ

Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21
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Политика

США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
826
Киберспорт

Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах

Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings вчера в 05:06
1
Экономика

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
9
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»

Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 15 мая в 09:00
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Здоровье

121 человек за сутки заболел коронавирусом в Саратовской области

На 17 мая в в Саратовской области COVID-19 подтвержден у 1754 человек, из них 421 человек выздоровел, в том числе 35 за сутки, 7 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:32
646
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
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Игры

К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End

Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру вчера в 15:54
Гаджеты

Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты

Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
19
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15 мая в 05:17
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Здоровье

На Ямале за сутки выявлены 115 носителей коронавируса

Салехард, 15 мая 2020, 14:25 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 115 тестов на SARS-CoV-2.
REGNUM 15 мая в 07:25
9
Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
32
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
647
Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
827
Игры

Assassin’s Creed Valhalla может выйти осенью

Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.
CyberSport.ru вчера в 03:48
1
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
5
Политика

Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета вчера в 19:49
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Музыка

Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню

Известия вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома

В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
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Кино

Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона

16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
Гаджеты

Показаны фотовозможности будущего смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Из примеров становится ясно, что Redmi Note 10 Pro, на который они, как утверждают в СМИ, сделаны, сможет похвастаться хорошим зумом.
Ferra вчера в 09:16
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Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
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Общество

В России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:43
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Как работают Яндекс.Новости?
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