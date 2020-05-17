Происшествия
Lenta.ruВ центре Лос-Анджелеса прогремел взрыв
Взрыв прогремел во время пожара в Лос-Анджелесе, пострадали 11 спасателей, в тушении возгорания участвуют более 200 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press. По данным агентства, изначально загорелось одноэтажное нежилое здание на улице Бойд-стрит в центре города.
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Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют права.
Lenta.ru 03:13
Здоровье
Больше 200 случаев коронавируса подтверждено в Приамурье
В Амурской области еще у десяти человек подтвердился коронавирус. Теперь в регионе подтверждено 204 случая COVID-19.
EastRussia 15 мая в 02:00
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за распространения плагиата
Area F2 продается в магазинах Apple и Goggle, поэтому Ubisoft подала иск против всех компаний.
Evo-rus.com вчера в 15:03
Общество
Минобрнауки допустило увеличение бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России рассматривает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в вузах со следующего года.
Известия 04:40
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
Происшествия
Власти Петербурга заявили о плановой поставке немецких аппаратов ИВЛ
Поставка аппаратов ИВЛ из Германии в петербургскую больницу Святого Георгия, где 12 мая загорелся отечественный прибор и погибли пять пациентов, носила плановый характер.
РБК вчера в 21:21
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM вчера в 16:04
Киберспорт
Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах
Киберспортивная организация Newbee, которая ранее была отстранена из-за участия в договорных матчах в Dota 2, не собирается признавать свою вину.
Metaratings вчера в 05:06
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru 15 мая в 09:00
Здоровье
121 человек за сутки заболел коронавирусом в Саратовской области
На 17 мая в в Саратовской области COVID-19 подтвержден у 1754 человек, из них 421 человек выздоровел, в том числе 35 за сутки, 7 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:32
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Студия Re-Logic выпустила обновление Journey's End к своей знаменитой песочнице Terraria.
Игромания.ру вчера в 15:54
Гаджеты
Samsung дарит покупателям дорогие наушники и другие гаджеты
Покупателям ряда товаров Samsung бесплатно предлагает наушники Galaxy Buds, пауэрбэнк, проводную гарнитуру, Galaxy Watch Active.
NewInform вчера в 04:36
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15 мая в 05:17
Здоровье
На Ямале за сутки выявлены 115 носителей коронавируса
Салехард, 15 мая 2020, 14:25 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 115 тестов на SARS-CoV-2.
REGNUM 15 мая в 07:25
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости вчера в 11:10
Игры
Assassin’s Creed Valhalla может выйти осенью
Ранее Ubosift сообщила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится в 2020 году, однако студия не назвала конкретной даты выхода игры.
CyberSport.ru вчера в 03:48
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Политика
Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета вчера в 19:49
Музыка
Участники «Евровидения-2020» дистанционно исполнили совместную песню
Известия вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Евгений Плющенко «выгнал» Яну Рудковскую из дома
В кадре на видео, которым недавно поделилась Яна Рудковская, запечатлено, как они с мужем «выясняют отношения» на пороге их дома, а после Евгений Плющенко банально выставляет супругу за дверь вместе с чемоданами.
Bimru.ru 03:45
Кино
Станет ли «Великая» «фавориткой» телесезона
16 мая одновременно со всем миром на платформе more.tv состоится премьера сериала о русской императрице Екатерине II от авторов выигравшего «Оскара» фильма «Фаворитка».
Комсомольская правда 14 мая в 06:39
Гаджеты
Показаны фотовозможности будущего смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Из примеров становится ясно, что Redmi Note 10 Pro, на который они, как утверждают в СМИ, сделаны, сможет похвастаться хорошим зумом.
Ferra вчера в 09:16
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 9709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:43