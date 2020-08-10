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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В центре Минска начались столкновения протестующих и милиции

На Пушкинской площади в Минске начались жёсткие столкновения протестующих и силовиков, сообщают СМИ. Слышны звуки светошумовых гранат и выстрелов, а сама территория площади окутана дымом. Регулярно слышны звуки клаксонов автомобилей, поддерживающих таким образом протестующих.В источнике
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News.ru

Столкновения протестующих с милицией начались в Минске

News.ruвчера в 16:15
Общественная служба новостей

В центре Минска начались столкновения протестующих и милиции

Общественная служба новостейвчера в 16:24
РЕН ТВ

ОМОН в Минске применяет для разгона протестов светошумовые гранаты

РЕН ТВвчера в 16:19
Life.ru

«Очень страшно». В Минске у метро «Пушкинская» слышны взрывы — видео

Life.ruвчера в 16:33
БИЗНЕС Online

В Минске проходят столкновения протестующих с милицией, в ход идут светошумовые гранаты и резиновые пули

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:12
Московский Комсомолец

На проспекте Пушкина в Минске силовики применили гранаты

Московский Комсомолецвчера в 15:43

Вспышка COVID-19 зафиксирована на рыболовецком судне в Приморье

В приморском порту Славянка у экипажа рыболовецкого судна «Альбатрос» врачи обнаружили коронавирусную инфекцию, передает во вторник, 11 августа, «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Хасанского района.
Известия21:44
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфаксвчера в 02:24
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20

Фильм о приморском нацпарке покажут на кинофестивале в Нью-Йорке

Полнометражный документальный фильм «Земля леопарда, или Феномен человека», который запечатлел уникальных животных и пейзажи национального парка «Земля леопарда», отобран в программу престижного международного кинофестиваля в Нью-Йорке.
Владивосток-Новости19:55

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США

Вашингтон, 11 августа 2020, 05:25 — REGNUM Вторым пострадавшим во время перестрелки недалеко от Белого дома в Вашингтоне стал сотрудник Секретной службы США, сообщили 10 августа на странице ведомства в Twitter.
REGNUM22:25
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39

Microsoft будет непросто с TikTok

Билл Гейтс назвал сделку между Microsoft и TikTok «чашей с ядом» Этот срок кажется нереальным, а проблема — надуманной, но информаторы объясняют сложности тем, что приложение TikTok является локализованным вариантом приложения Douyin, доступного только в Китае.
iXBT.comвчера в 11:16

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО принять дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.
Российская газетавчера в 12:18
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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