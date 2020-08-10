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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В центре Минска начались столкновения протестующих и милиции

На Пушкинской площади в Минске начались жёсткие столкновения протестующих и силовиков, сообщают СМИ. Слышны звуки светошумовых гранат и выстрелов, а сама территория площади окутана дымом. Регулярно слышны звуки клаксонов автомобилей, поддерживающих таким образом протестующих.В источнике
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Life.ru

Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади Минска — видео

Life.ru19:10
Известия

Силовики оттеснили протестующих в Минске с Пушкинской площади

Известия18:07
Московский Комсомолец

На проспекте Пушкина в Минске силовики применили гранаты

Московский Комсомолецвчера в 15:43
News.ru

Столкновения протестующих с милицией начались в Минске

News.ruвчера в 16:15
Эхо Москвы

В Минске и других белорусских городах продолжаются протесты против итогов президентских выборов

Эхо Москвывчера в 16:11
РЕН ТВ

ОМОН в Минске применяет для разгона протестов светошумовые гранаты

РЕН ТВвчера в 16:19
РБК

В Минске применили газ и гранаты для разгона протестующих

РБКвчера в 14:48

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45
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Пушков рассказал о борьбе Германии и США за «Северный поток-2»

Российский сенатор Алексей Пушков назвал борьбу Германии и Соединенных Штатах из-за строительства газопровода «Северный поток-2» беспрецедентной ситуацией, цитирует его слова РИА Новости.
Страна Советов on-line01:38
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