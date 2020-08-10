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Общественная служба новостей

В центре Минска начались столкновения протестующих и милиции

На Пушкинской площади в Минске начались жёсткие столкновения протестующих и силовиков, сообщают СМИ. Слышны звуки светошумовых гранат и выстрелов, а сама территория площади окутана дымом. Регулярно слышны звуки клаксонов автомобилей, поддерживающих таким образом протестующих.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин Минска.
РИА Новостивчера в 15:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

В Минске начали строить баррикады

Телеканал 360°вчера в 16:23
News.ru

Столкновения протестующих с милицией начались в Минске

News.ruвчера в 16:15
РЕН ТВ

ОМОН в Минске применяет для разгона протестов светошумовые гранаты

РЕН ТВвчера в 16:19
БИЗНЕС Online

В Минске проходят столкновения протестующих с милицией, в ход идут светошумовые гранаты и резиновые пули

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:12
Московский Комсомолец

На проспекте Пушкина в Минске силовики применили гранаты

Московский Комсомолецвчера в 15:43
Газета.Ru

Протестующие отбили Пушкинскую площадь в Минске

Газета.Ruвчера в 16:37
Известия

Правоохранители вытеснили протестующих из центра Минска

Известиявчера в 16:14

Коронавирус может повысить риск потери памяти

Ученые из Соединенных Штатов считают, что воспалительные мозговые процессы, которые спровоцированы борьбой иммунной системы с коронавирусом, повышают риск развития деменции и болезни Альцгеймера у тех людей, кто переболел COVID-19.
Evo-rus.comвчера в 14:31
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
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В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера

Как напоминает издание, в марте 1944 года Гитлер подписал «Приказ фюрера №11», который обязывал немецких военных жестко оборонять свои позиции на Восточном фронте даже тогда, когда советская армия обходила их с разных сторон и фактически брала их в блокаду.
Lenta.ruвчера в 11:18
27

Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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