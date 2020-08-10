В центре Минска начались столкновения протестующих и милиции
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На Пушкинской площади в Минске начались жёсткие столкновения протестующих и силовиков, сообщают СМИ. Слышны звуки светошумовых гранат и выстрелов, а сама территория площади окутана дымом. Регулярно слышны звуки клаксонов автомобилей, поддерживающих таким образом протестующих.В источнике
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