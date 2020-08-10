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Общественная служба новостей

В центре Минска начались столкновения протестующих и милиции

На Пушкинской площади в Минске начались жёсткие столкновения протестующих и силовиков, сообщают СМИ. Слышны звуки светошумовых гранат и выстрелов, а сама территория площади окутана дымом. Регулярно слышны звуки клаксонов автомобилей, поддерживающих таким образом протестующих.В источнике
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Телеканал 360°

В Минске начали строить баррикады

Телеканал 360°вчера в 16:23
Lenta.ru

Двухметровые баррикады в центре Минска показали на видео

Lenta.ru18:20
Life.ru

«Очень страшно». В Минске у метро «Пушкинская» слышны взрывы — видео

Life.ruвчера в 16:33
Forbes

Первая смерть, гудящий Минск: в Белоруссии вторую ночь подряд прошли столкновения протестующих с ОМОНом

Forbes17:44
News.ru

Столкновения протестующих с милицией начались в Минске

News.ruвчера в 16:15
Московский Комсомолец

На проспекте Пушкина в Минске силовики применили гранаты

Московский Комсомолецвчера в 15:43
РЕН ТВ

ОМОН в Минске применяет для разгона протестов светошумовые гранаты

РЕН ТВвчера в 16:19

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России
REGNUMвчера в 07:25
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
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На Камчатке у мэра Петропавловска брат взятку украл — суда ждут оба

Петропавловск-Камчатский, 11 августа 2020, 03:35 — REGNUM На Камчатке завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего мэра Петропавловск-Камчатского, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также его родного брата-посредника во взяточничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
REGNUM20:35
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