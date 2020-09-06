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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

Более сотни тысяч человек вышли 6 августа в центр столицы Белоруссии. «На Немиге неизвестные в масках выбивают стекла в кафе и задерживают людей», – передает портал Tut.by. Издание также привело видеозаписи с избиениями протестующих и задержанием неизвестными лицами одного из активистов.В источнике
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Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Lenta.ru12:44
Life.ru

В Минске неизвестные в масках разгромили кафе и задержали несколько человек

Life.ru13:55
Московский Комсомолец

Силовики дубинками разгромили кафе в Минске, чтобы поймать митингующих

Московский Комсомолец12:50
RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

RuNews24.ru14:25
Российский Диалог

В Минске неизвестные в балаклавах избили дубинками сторонников оппозиции

Российский Диалог12:30

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
ТАСС06:17
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«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб "Лион", по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский "Спартак" По данным информационного издания "Спорт-Экспресс", переговоры между "красно-белыми" и представителями защитника возобновились.
Честный рейтинг букмекеров09:50

«Родина» договорилась со «Спартаком» о матче в КР на его стадионе

Руководство московских "Родины" и "Спартака" достигли предварительной договоренности о проведении матча группового турнира Кубка России по футболу на стадионе "красно-белых", сообщил РИА Новости генеральный директор клуба ПФЛ Константин Архипов.
РИА Новости11:25

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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