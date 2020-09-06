Более сотни тысяч человек вышли 6 августа в центр столицы Белоруссии. «На Немиге неизвестные в масках выбивают стекла в кафе и задерживают людей», – передает портал Tut.by. Издание также привело видеозаписи с избиениями протестующих и задержанием неизвестными лицами одного из активистов.