Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RuNews24.ru
RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

Более сотни тысяч человек вышли 6 августа в центр столицы Белоруссии. «На Немиге неизвестные в масках выбивают стекла в кафе и задерживают людей», – передает портал Tut.by. Издание также привело видеозаписи с избиениями протестующих и задержанием неизвестными лицами одного из активистов.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

МВД Белоруссии объяснило, почему силовики в штатском разбили дверь в кафе

ИА Красная Весна15:17
Коммерсантъ

МВД Белоруссии объяснило нападение людей в штатском на кафе в Минске

Коммерсантъ14:43
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Lenta.ru12:44
Life.ru

В Минске неизвестные в масках разгромили кафе и задержали несколько человек

Life.ru13:55
Московский Комсомолец

Силовики дубинками разгромили кафе в Минске, чтобы поймать митингующих

Московский Комсомолец12:50
RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

RuNews24.ru14:25
Российский Диалог

В Минске неизвестные в балаклавах избили дубинками сторонников оппозиции

Российский Диалог12:30

Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей

Помимо собственно десантных операций, "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" смогут бороться с кораблями и подводными лодками противника, выполнять спасательные операции и служить плавучими госпиталями.
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей
Российская газета3 сентября в 03:33
26

Черчесов рассказал, чем отличались матчи с Сербией и Венгрией в Лиге наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, в чём, по его мнению, отличия между матчами с командами Сербии и Венгрии в рамках двух стартовых туров группового этапа Лиги наций УЕФА.
RT на русском15:09

«Мы от этого получим сплошную выгоду»: Украинский политик предложил снять блокаду с республик Донбасса

Сергей Гайдай, председатель Луганской облгосадминистрации, подконтрольной Украине части Донбасса выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона.
Новостной фронт15:00

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,2K

Следователи провели 40 экспертиз в связи с отравлением Навального

Следователями Следственного управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске.
ТВ Центрвчера в 14:02