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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Марш женщин в поддержку протестующих завершился в Минске

Завершился марш женщин в поддержку протестующих в Минске, 29 августа сообщает ТАСС. Протестующие собрались на площади Победы к 16:00 по призыву оппозиции. Участники акции принесли красно-белые флаги и зонтики, а также цветы.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Марш женщин в поддержку протестующих завершился в Минске

ИА Красная Весна13:57
Известия

В Минске завершился протестный «Женский марш»

Известия13:53
Взгляд.ру

В Минске начался «Женский марш»

Взгляд.ру09:54
ТАСС

В Минске завершился протестный марш женщин

ТАСС13:37
Реальное время

В Белоруссии тысячи женщин вышли на акцию протеста

Реальное время11:03
URA.Ru

Тысячи людей вышли на женскую акцию протеста в Минске

URA.Ru10:41
Царьград

«Бабий бунт» в Белоруссии повторит судьбу Гонконга? Прекрасная половина Минска пришла с зонтиками

Царьград12:56

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании назвали личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБК15:33
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ruвчера в 16:34