Марш женщин в поддержку протестующих завершился в Минске
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Завершился марш женщин в поддержку протестующих в Минске, 29 августа сообщает ТАСС. Протестующие собрались на площади Победы к 16:00 по призыву оппозиции. Участники акции принесли красно-белые флаги и зонтики, а также цветы.В источнике
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