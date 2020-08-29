Марш женщин в поддержку протестующих завершился в Минске

Завершился марш женщин в поддержку протестующих в Минске, 29 августа сообщает ТАСС. Протестующие собрались на площади Победы к 16:00 по призыву оппозиции. Участники акции принесли красно-белые флаги и зонтики, а также цветы.