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ТАСС
ТАСС

В центре Минска несколько тысяч женщин вышли на акцию протеста

Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию "Женский марш" в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корреспондент ТАСС с места событий.В источнике
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РЕН ТВ

10 тысяч женщин вышли на протестный марш в Минске

РЕН ТВ13:05
Царьград

«Бабий бунт» в Белоруссии повторит судьбу Гонконга? Прекрасная половина Минска пришла с зонтиками

Царьград12:56
Взгляд.ру

В Минске начался «Женский марш»

Взгляд.ру09:54
URA.Ru

Тысячи людей вышли на женскую акцию протеста в Минске

URA.Ru10:41
ТАСС

В центре Минска несколько тысяч женщин вышли на акцию протеста

ТАСС10:26
Life.ru

В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая «бабуля, которая просто гуляет»

Life.ru10:22
Реальное время

В Белоруссии тысячи женщин вышли на акцию протеста

Реальное время11:03

Кокорин снова не вышел на матч в составе «Спартака» из-за травмы

Экс-форвард столичного "Динамо" и питерского "Зенита" Александр Кокорин, который в нынешнее межсезонье перебрался в "Спартак", снова оказался вне заявки своего клуба на очередной матч премьер-лиги с тульским "Арсеналом".
Кокорин снова не вышел на матч в составе «Спартака» из-за травмы
Вести.Ru12:10

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новости12:01
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Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиставчера в 15:46
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
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