В центре Минска несколько тысяч женщин вышли на акцию протеста
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Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию "Женский марш" в центре белорусской столицы на площади Победы, передает корреспондент ТАСС с места событий.В источнике
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