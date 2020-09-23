Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.