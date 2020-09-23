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Газета.Ru
Газета.Ru

В центре Минска перекрыли дороги

В центре Минска перекрыли движение транспорта по проспектам Независимости и Победителей, передает ТАСС. Причины ограничения движения не уточняются.В источнике
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Газета.Ru

В центре Минска перекрыли дороги

Газета.Ru04:11
Говорит Москва

В центре Минска перекрыли автодороги

Говорит Москва03:59
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
РИА Новости18:19
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБК01:12
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ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
RT на русском09:36
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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