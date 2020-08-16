В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко
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В Минске начался митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС.В источнике
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