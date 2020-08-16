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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

В Минске начался митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

Митинги сторонников и противников Лукашенко состоятся в воскресенье в центре Минска

Life.ru20:44
ИА Красная Весна

На митинг сторонников Лукашенко в Минске собралось около 400 человек

ИА Красная Весна06:01
Эхо Москвы

Митинг в поддержку Александра Лукашенко в центре Минска до сих пор не начался

Эхо Москвы06:05
Коммерсантъ

Главные новости к утру 16 августа

Коммерсантъ00:14
ТАСС

Лукашенко пришел на митинг своих сторонников у Дома правительства в Минске

ТАСС07:02
News.ru

Митинги сторонников и противников Лукашенко пройдут в Минске

News.ru19:57
Телеканал 360°

В Минске встретятся демонстрации сторонников и противников Лукашенко

Телеканал 360°18:22

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Папа Римский Франциск призвал отказаться от насилия в Белоруссии

Папа Римский Франциск, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане в воскресенье, 16 августа, призвал белорусов к диалогу, уважению и отказу от насилия во время протестов в стране.
Известия06:52
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Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оперативном включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
ТАСС04:00
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК13 августа в 19:15
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