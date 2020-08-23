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Ведомости
Ведомости

В центре Минска проходит многотысячная акция оппонентов Лукашенко

В районе парка Победы собираются военные. Акции протеста также проходят в Бресте, Гродно, Витебске и других городах. В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента.В источнике
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Говорит Москва

МВД Белоруссии назвало затруднительным оценку числа участников протеста в Минске

Говорит Москва11:18
ТАСС

Десятки тысяч протестующих собрались на площади Независимости в Минске на митинг оппозиции

ТАСС08:01
Известия

На площади Независимости в Минске собралось более 100 тыс. протестующих

Известия09:12
РИА Новости

В Минске протестующие заняли часть проспекта Независимости

РИА Новости09:31
Интерфакс

Протестующие начали собираться в центре Минска

Интерфакс07:29
РБК

Противники Лукашенко вышли на шествие в центре Минска

РБК07:23
Коммерсантъ

Протестующие устроили многотысячный марш в центре Минска

Коммерсантъ09:18

Суд не принял показания одноглазого свидетеля по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы отказался принимать показания свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александра Кобеца, который заявил, что в момент аварии сидел на пассажирском сиденье автомобиля.
Экономика сегодня21 августа в 11:52
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Тони Фергюсон может провести бой с Дастином Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт намекнул, что бывший временный чемпион промоушена в легкой весовой категории Тони Фергюсон проведёт следующий поединок с другим бывшим временным чемпионом Дастином Порье.
Вестник Кавказа06:56

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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