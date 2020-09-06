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Известия
Известия

Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске

Резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска охраняет десяток бронетранспортеров. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение очевидцев. Проспект Независимости в Минске перекрыт силовиками на участке от одноименной площади до цирка.В источнике
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Интерфакс

Часть сторонников оппозиции покинула площадь у резиденции Лукашенко

Интерфакс10:18
РИА Новости

БТР у резиденции Лукашенко выстроились за цепью ОМОН

РИА Новости08:54
ТАСС

Многотысячная толпа протестующих подошла к резиденции Лукашенко в Минске

ТАСС08:28
Известия

Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках марша оппозиции в Минске

Известия09:11
РЕН ТВ

Сотни тысяч протестующих подходят к резиденции Лукашенко в Минске

РЕН ТВ08:43
Газета.Ru

В Минске на крыше резиденции Лукашенко заметили неизвестных людей

Газета.Ru10:03
Lenta.ru

У резиденции Лукашенко заметили БТР

Lenta.ru10:07

Замминистра здравоохранения Узбекистана о национальных особенностях борьбы с эпидемией и помощи российских медиков

Замминистра здравоохранения Узбекистана о национальных особенностях борьбы с эпидемией и помощи российских медиков Ташкент рассматривает возможность закупать российские вакцины от коронавируса и мониторит эпидемиологическую ситуацию за рубежом, изучая возможность возобновления авиасообщения.
Замминистра здравоохранения Узбекистана о национальных особенностях борьбы с эпидемией и помощи российских медиков
Коммерсантъ08:51

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
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Жена Навального отреагировала на предложение Рошаля к немецким врачам

Берлин, 6 сентября 2020, 17:30 — REGNUM Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.
REGNUM10:30
1K

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАСС06:17
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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
РИА Новостивчера в 01:00
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru4 сентября в 06:05
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Газизов заявил, что Кутепов не покидает «Спартак»

Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора футбольного клуба "Спартак", дал свой комментарий относительно публикации защитника "красно-белых" Ильи Кутепова, которую тот разместил в своём аккаунте социальной сети Инстаграм "Это обычный пост, который совершенно ничего не значит", - отметил Газизов.
Честный рейтинг букмекеров10:25

Tesla построит обновленную Model Y в Германии

Недавно основатель компании Tesla Илон Маск в своём Twitter рассказала, что намеревается открыть в Германии завод по производству компактных кроссоверов Tesla Model Y. При этом автомобили европейской сборки будут отличаться от электрокаров, сделанных в США.
SpeedMe4 сентября в 13:34

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Шойгу: самолеты НАТО регулярно имитируют нанесение ударов по России

«Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов»,— сказал господин Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ08:28
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