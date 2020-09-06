Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске
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Резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска охраняет десяток бронетранспортеров. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение очевидцев. Проспект Независимости в Минске перекрыт силовиками на участке от одноименной площади до цирка.В источнике
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