В центре Минска снова проходит акция протеста
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Ранее на площади Свободы милиция задержала около 20 журналистов, в том числе российских, для проверки документов. Журналисты собирались освещать акцию протеста против итогов президентских выборов.В источнике
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В Минске ОМОН заблокировал на площади Незалежности около тысячи митингующих
ИА Красная Веснавчера в 13:48