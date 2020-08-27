Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.