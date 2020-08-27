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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В центре Минска снова проходит акция протеста

Ранее на площади Свободы милиция задержала около 20 журналистов, в том числе российских, для проверки документов. Журналисты собирались освещать акцию протеста против итогов президентских выборов.В источнике
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Московский Комсомолец

Люди вышли под дождем в Минске с криками "Уходи!"

Московский Комсомолецвчера в 14:59
ИА Красная Весна

В Минске ОМОН заблокировал на площади Незалежности около тысячи митингующих

ИА Красная Веснавчера в 13:48
Коммерсантъ

В центре Минска снова проходит акция протеста

Коммерсантъвчера в 12:25
ТАСС

Колонна протестующих выдвинулась от площади Свободы в Минске к Красному костелу

ТАССвчера в 12:09
Известия

Около 1 тыс. людей идут маршем в сторону площади Независимости в Минске

Известиявчера в 11:57

Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБКвчера в 11:54
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Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС21:57
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50