Происшествия
РБКВ центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову, когда актриса переходила дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ассистентку Литвиновой, женщина получила незначительные травмы и была отправлена в больницу, где ей оказали помощь.
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с чего всё началось
ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.ТК Звездавчера в 09:28
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Литвинова пошла праздновать день рождения в ресторан после того, как ее сбила машина
Москва 24вчера в 20:24
ГИБДД Москвы проверяет информацию о наезде автомобиля на актрису Р.Литвинову в центре столицы
Агентство Москвавчера в 10:41
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Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Политика
В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2".
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Политика
МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Шоу-бизнес
Травмированную Литвинову заметили в ресторане после ДТП
Ранее стало известно, что Рената Литвинова в свой день рождения попала в ДТП на Тверском бульваре – пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу актрису сбила 28-летняя девушка на Mercedes.
Общество
Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска»
Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:6
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»
Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 миллиарда рублей.
Происшествия
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг
В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.
Наука
Ученые из США раскрыли тайну самой загадочной картины да Винчи
Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (Соединенные Штаты Америки) построили трехмерную модель картины "Спаситель мира" Леонардо да Винчи и разгадали тайну самого дорогого произведения искусства в истории.
Футбол
Тишина на рынке РПЛ. Почему так происходит
Который единственный из клубов РПЛ ведет себя на рынке ярко и агрессивно.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Футбол
Слуцкий ввел в казанском «Рубине» систему штрафов
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что вводит для игроков казанского клуба систему штрафов.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Космос
Специалисты NASA показали снимок центра нашей Галактики
По словам ученых, полученная информация помогла им узнать, чем питается сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Общество
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.