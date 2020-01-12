ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.

с чего всё началось

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову, когда актриса переходила дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ассистентку Литвиновой, женщина получила незначительные травмы и была отправлена в больницу, где ей оказали помощь.

Политика Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.

Происшествия В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

Политика МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.

Шоу-бизнес Травмированную Литвинову заметили в ресторане после ДТП Ранее стало известно, что Рената Литвинова в свой день рождения попала в ДТП на Тверском бульваре – пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу актрису сбила 28-летняя девушка на Mercedes.

Общество На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.

Кино «Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34» Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 миллиарда рублей.

Происшествия Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Кино Умер режиссер Константин Бромберг В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов.

Наука Ученые из США раскрыли тайну самой загадочной картины да Винчи Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне (Соединенные Штаты Америки) построили трехмерную модель картины "Спаситель мира" Леонардо да Винчи и разгадали тайну самого дорогого произведения искусства в истории.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись 15 машин "На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из элитной клиники домой Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.

Авто При заправке некоторые водители допускают пять ошибок Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.

Общество Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.

Политика Сергея Лаврова объявили министром нон грата Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».

Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.