ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.

с чего всё началось

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову, когда актриса переходила дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ассистентку Литвиновой, женщина получила незначительные травмы и была отправлена в больницу, где ей оказали помощь.

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