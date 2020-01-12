Происшествия

РБКРБКВ центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову

В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову, когда актриса переходила дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ассистентку Литвиновой, женщина получила незначительные травмы и была отправлена в больницу, где ей оказали помощь.
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с чего всё началось

Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.
ТК Звезда09:28

Подробнее о событии

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

ТАСС10:04

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Москва 2420:24

Стали известны подробности ДТП с участием Ренаты Литвиновой

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ТК Звезда11:55

ГИБДД по Москве проверит информацию о наезде на актрису Литвинову

Вечерняя Москва10:49
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Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

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«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера

Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
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В Благовещенске эвакуируют учебные учреждения

13 января по Благовещенску прошла новая волна «минирования».
КП - Благовещенск 20:28
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Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
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Газета.Ru 17:02
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Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

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РИА Новости 19:55
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru 21:00
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Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup

Нева Спорт 07:04
Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
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Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru 11:56
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Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
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Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры

Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Русская Планета 19:39
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Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов

Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
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Газета.Ru 10 января в 15:16
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Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила

Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
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Ответный удар: как Украина модернизировала свои танки Т-64БМ «Булат», чтобы остановить Россию (The National Interest, США) (The National Interest)

Война на востоке Украины продолжается уже шестой год, и правительство страны закупает модернизированные модели танка времен холодной войны в попытке получить преимущество над ополченцами, которым Россия оказывает поддержку.
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Магний снижает риск смертности от ишемической болезни сердца

По словам авторов исследования, результаты необходимо перепроверить и выяснить, могут ли женщины с высоким риском ишемической болезни сердца получить пользу от добавок магния, чтобы снизить риск смертности.
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Космос

В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты

Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
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Фигурное катание

Российские фигуристы выиграли золото юношеских Олимпийских игр

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
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Здоровье

С приемом детей без обязательных прививок в городские детсады потребовала разобраться мэр Якутска

На еженедельной планерке мэр Якутска Сардана Авксентьева потребовала провести служебное расследование в связи выявлением случаев приема в детские сады города детей без обязательных прививок.
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Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
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США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
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Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
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FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
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Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января

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Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

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Российская актриса
Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, двукратный Лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
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