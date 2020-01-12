Происшествия
РБКВ центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову, когда актриса переходила дорогу по пешеходному переходу. Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ассистентку Литвиновой, женщина получила незначительные травмы и была отправлена в больницу, где ей оказали помощь.
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с чего всё началось
ДТП произошло в день рождения Литвиновой. В центре Москвы автомобиль сбил актрису и режиссера Ренату Литвинову. Об этом рассказала «Звезде» ассистент актрисы Александра.ТК Звезда09:28
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«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера
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Экономика
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Президент Рауль Хаджимба, сложивший свои полномочия, выступил с обращением к народу Абхазии.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют учебные учреждения
13 января по Благовещенску прошла новая волна «минирования».
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
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Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
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Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
Политика
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Политика
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Теннис
Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup
Происшествия
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Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Экономика
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Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
Технологии
Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры
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Политика
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снять сиквел
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Армия и оружие
Ответный удар: как Украина модернизировала свои танки Т-64БМ «Булат», чтобы остановить Россию (The National Interest, США) (The National Interest)
Война на востоке Украины продолжается уже шестой год, и правительство страны закупает модернизированные модели танка времен холодной войны в попытке получить преимущество над ополченцами, которым Россия оказывает поддержку.
Наука
Магний снижает риск смертности от ишемической болезни сердца
По словам авторов исследования, результаты необходимо перепроверить и выяснить, могут ли женщины с высоким риском ишемической болезни сердца получить пользу от добавок магния, чтобы снизить риск смертности.
Космос
В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты
Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли золото юношеских Олимпийских игр
Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов завоевали золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
Здоровье
С приемом детей без обязательных прививок в городские детсады потребовала разобраться мэр Якутска
На еженедельной планерке мэр Якутска Сардана Авксентьева потребовала провести служебное расследование в связи выявлением случаев приема в детские сады города детей без обязательных прививок.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
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Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.