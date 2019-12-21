Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 24вчера в 13:58

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАССвчера в 14:03

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБКвчера в 13:02

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новостивчера в 13:04

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМОвчера в 12:56

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москвавчера в 13:50

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москвавчера в 13:48
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Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Политика

В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.
News.ru 00:32
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Общество

Александр Васильев рассказал, в каком наряде нужно встречать Новый год

Цветом 2020 года является синим, поэтому женщинам рекомендуется встречать его в платье такого цвета с подкладными плечами.
ФедералПресс вчера в 09:12
Общество

Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
News.ru вчера в 09:41
Авто

Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными

32CARS.ru вчера в 02:53
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль вчера в 14:01
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews вчера в 08:24
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС вчера в 08:36
Здоровье

Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники

Подростки не осознают, что даже "баловство снюсом", как они это называют, может привести к никотиновой зависимости, от которой крайне сложно избавиться, — уверена Истягина-Елисеева.
Известия 20 декабря в 16:02
Шоу-бизнес

Кети Топурия оголила живот после слухов о беременности

Кети уже познакомила избранника с дочкой. Деньгов, в свою очередь, помог певице подружиться со своими детьми от прошлых отношений.
7Дней.ру вчера в 12:00
Футбол

«Ювентус» проведёт матч за Суперкубок Италии в специальной форме

Евро-футбол.ру 20 декабря в 08:50
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в центральном матче 18 тура АПЛ

КП - Самара вчера в 14:30
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру вчера в 13:00
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Кино

В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Как сообщает ToDay News Ufa, в четверг в России стартовал девятый эпизод «Звездных войн» под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker.
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 20 декабря в 04:32
Общество

Девам пора сменить работу, а Львам стоит быть сдержаннее

Возможно, вы уже не получаете того удовольствия от своей работы, как в начале карьеры.
Живая Кубань вчера в 22:47
Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor вчера в 03:30
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