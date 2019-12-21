Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новости13:04

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАСС14:03

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 2413:58

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБК13:02

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМО12:56

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москва13:50

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москва13:48
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Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Газета.Ru 19:22
Политика

Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию

«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
РБК 20:17
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru 17:40
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Технологии

Rolls-Royce готовится бить рекорды скорости на электрическом самолёте

Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce представила в четверг одномоторный электрический самолёт, который, как утверждается, станет самым быстрым в мире в этой категории летательных аппаратов, развивая скорость более 300 миль в час (483 км/ч).
3DNews вчера в 02:33
Кино

Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

Например, Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней.
ТАСС 18 декабря в 16:32
Здоровье

Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях

Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
Ugpressa.ru 19 декабря в 11:10
Кино

Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана

ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:50
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Технологии

IBM создал аккумуляторы без тяжелых металлов

Ученые подчеркнули, что для создания аккумулятора не потребовались такие материалы, как никель и кобальт.
МедиаПоток 19 декабря в 11:44
Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor 03:30
Кино

На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

Известия вчера в 09:30
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 12:35
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
РИА Новости 17:55
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Происшествия

В Алтайском крае пять человек погибли в результате ДТП на трассе

Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Алтайском крае.
REGNUM 08:16
Технологии

В сети выросло число сервисов анонимной верификации

В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 01:33
Происшествия

Toyota Fielder превратился в груду металла после ДТП в Поронайском районе

АСТВ 19:23
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Предприятие Allseas (Швейцария) сообщило об остановке строительства "Северного потока-2" из-за ожидаемых американских ограничительных мер.
Российский Диалог 01:40
Происшествия

В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения

В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
РБК 18:11
Музыка

Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
РИА Новости 16:48
Политика

Аналитики оценили риск задержки строительства «Северного потока-2»

Санкции США против компаний — участников строительства газопровода «Северный поток-2» могут привезти к задержкам реализации проекта на несколько месяцев.
РБК 05:28
Кино

Авторы Siegecraft и Gunscape сделают игры о супергероях издательства Valiant

Компания Valiant Entertainment заключила договор о сотрудничестве с независимой студией Blowfish, выпустившей боевик Gunscape и стратегию Siegecraft.
Игромания.ру 15:09
Политика

СБ ООН не принял предложенную Россией резолюцию по Сирии

Ранее Россия наложила вето на резолюцию о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенную Бельгией, Германией и Кувейтом.
RT на русском вчера в 13:41
Кино

Названа десятка худших фильмов 2019 года

Газета.Ru 13:33
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