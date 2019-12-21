Происшествия
РИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
Экономика
В ПФР назвали даты выплаты январской пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) назвал даты выплаты январских пенсий и пособий.
Наука
Четыре проекта ученых РФ и Австрии получат до 6 млн рублей от Российского научного фонда
Четыре исследования в области математики, физики, химии и молекулярной биологии, выполняемые совместно российскими и австрийскими учеными, получат на свои работы от 4 млн до 6 млн рублей в год от Российского научного фонда (РНФ).
Технологии
Распродажа: В России снижаются цены на все смартфоны Nokia. Самый дешевый можно купить менее чем за 3 тысячи рублей
В официальном интернет-магазине Nokia по адресу mobileshop.nokia.ru начинается предновогодняя распродажа, в которой участвуют все смартфоны (а вот кнопочные телефоны, увы, нет).
Армия и оружие
Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Энергетика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Шоу-бизнес
Пугачева вместе с Галкиным снялась в новогодней программе
Из выложенного юмористом видеоролика видно, что часть съемок шоу проходила в шикарном замке Галкина и Пугачевой, который находится в подмосковной деревне Грязь.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Армия и оружие
В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»
Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
Единоборства
Корейский Зомби в первом раунде нокаутировал Эдгара
Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар уступил Корейскому Зомби в главном бою UFC Fight Night 165. Кореец победил американца нокаутом.
Теннис
Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Культура
Малахов перепел песню про пять минут
Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Политика
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Политика
Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа
Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.
Гаджеты
Prology представил новую мультимедиа
Prology MPV-310 имеет цифровой радиотюнер с диапазоном частот FM, и система способна запоминать до 18 станций.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Интернет
В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook
Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.