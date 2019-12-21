Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новости13:04

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАСС14:03

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москва13:50

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 2413:58

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМО12:56

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБК13:02

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москва13:48
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Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru 21:25
Политика

Все избирательные участки открылись на выборах мэра Абакана

ТАСС 20:59
Единоборства

Александр Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал флешмобом вызов на бой от главы республики Чечня Рамзана Кадырова.
RT на русском 16:14
Экономика

В ПФР назвали даты выплаты январской пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал даты выплаты январских пенсий и пособий.
Национальная служба новостей вчера в 16:39
Наука

Четыре проекта ученых РФ и Австрии получат до 6 млн рублей от Российского научного фонда

Четыре исследования в области математики, физики, химии и молекулярной биологии, выполняемые совместно российскими и австрийскими учеными, получат на свои работы от 4 млн до 6 млн рублей в год от Российского научного фонда (РНФ).
ТАСС Наука 19 декабря в 12:17
Технологии

Распродажа: В России снижаются цены на все смартфоны Nokia. Самый дешевый можно купить менее чем за 3 тысячи рублей

В официальном интернет-магазине Nokia по адресу mobileshop.nokia.ru начинается предновогодняя распродажа, в которой участвуют все смартфоны (а вот кнопочные телефоны, увы, нет).
Dgl.ru вчера в 19:49
Армия и оружие

Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

Rusvesna.su вчера в 23:30
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости 12:35
Шоу-бизнес

Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Рамблер 06:15
Шоу-бизнес

Пугачева вместе с Галкиным снялась в новогодней программе

Из выложенного юмористом видеоролика видно, что часть съемок шоу проходила в шикарном замке Галкина и Пугачевой, который находится в подмосковной деревне Грязь.
URA.Ru 20:18
Здоровье

Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском вчера в 11:45
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости вчера в 04:58
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 12:35
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Армия и оружие

В РФ испытали новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Представители пресс-центра «Военно-промышленной компании» проинформировали, что в РФ на днях испытали новейший комплекс ПВО под названием «Гибка-С».
OAnews 08:24
Единоборства

Корейский Зомби в первом раунде нокаутировал Эдгара

Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар уступил Корейскому Зомби в главном бою UFC Fight Night 165. Кореец победил американца нокаутом.
Sportbox.RU 08:38
Теннис

Рублев проиграл Циципасу на выставочном турнире в Абу-Даби

Спорт-Экспресс 19 декабря в 08:12
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa 19 декабря в 15:57
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета вчера в 14:15
Культура

Малахов перепел песню про пять минут

Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Вечерняя Москва 10:25
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском 19:17
Хоккей

Гол Орлова и ассист Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Тампой»

Газета.Ru 22:04
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что на трёхсторонних переговорах в Берлине между ЕК, Россией и Украиной было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.
RT на русском вчера в 05:08
Гаджеты

Prology представил новую мультимедиа

Prology MPV-310 имеет цифровой радиотюнер с диапазоном частот FM, и система способна запоминать до 18 станций.
Движок 19 декабря в 07:51
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Интернет

В Сеть попали данные 267 млн пользователей Facebook

Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
RuNews24.ru вчера в 19:12
Как работают Яндекс.Новости?
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