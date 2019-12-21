Происшествия
РИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Общество
Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
Музыка
Рустам Минниханов вручил звания организаторам фестиваля «Татар жыры»
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов посетил завершающий концерт юбилейного фестиваля «Татар жыры».
Шоу-бизнес
Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна
Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Политика
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Биатлон
Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
Единоборства
Кудряшов победил Пейсара раздельным решением судей
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии
Политика
Все-таки договорились: Россия и Украина согласовали транзит газа
Киеву, Брюсселю и Москве удалось достичь принципиального согласия по продлению контракта на транзит газа через Украину.
Политика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
Газпром и «Нафтогаз Украины» сумели-таки договориться о параметрах нового транзитного соглашения вместо прежнего, заключённого ещё Юлией Тимошенко.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Игры
Xbox Series X обратно совместима с Xbox 360 и Xbox One
Игровая консоль Xbox Series X выйдет только примерно через год, но для всех, кто к ней уже присматривается, есть замечательная новость: новинка обратно совместима к приставками предыдущих поколений — Xbox 360 и Xbox One.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Технологии
Apple создала секретную команду для разработки собственных спутников
Экономика
Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»
Санкции в ад Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией, заметил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Футбол
Новый тренер «Ротора» пообещал сохранить костяк команды
Как отметил главный тренер «Ротора», сейчас ему нужно познакомиться с составом команде, увидеть потенциал каждого футболиста и создать крепкий коллектив: — То место, которое сейчас занимает «Ротор» — это, прежде всего, заслуга тренерского штаба, который работал до меня и тех ребят, которые выходили на поле.
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией
Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Общество
Походы в театр могут продлить жизнь
Хоккей
Хоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую драку
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо".
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.