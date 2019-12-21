Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

РИА Новости13:04

Движение по Садовому кольцу в Москве полностью восстановлено после ДТП

ТАСС14:03

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено в полном объеме после ДТП

Агентство Москва13:50

Движение транспорта на Садовом кольце восстановлено после ДТП

Москва 2413:58

Возгорание автомобиля произошло на Садовом кольце Москвы из‑за ДТП

РИАМО12:56

На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

РБК13:02

Движение на Садовом кольце восстановили после ДТП с возгоранием машин

Вечерняя Москва13:48
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В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
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