Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице. Сообщается, что по факту гибели малолетних мальчиков проводится доследственная проверка.
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