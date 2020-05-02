Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице. Сообщается, что по факту гибели малолетних мальчиков проводится доследственная проверка.

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Шоу-бизнес У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией». 3

Здоровье Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1". 20

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 324

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба". 1

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1,3K

Здоровье Назван основной признак заболевания коронавирусом Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист. 21

Общество Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен. 2,2K

Общество Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах. 9

Общество Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. 315

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 10

Наука Трубников рассказал о надеждах России вступить в Европейскую южную обсерваторию Российские ученые надеются на то, что к середине 2020-х годов Россия вступит в крупнейший астрономический консорциум мира – Европейскую южную обсерваторию (ESO), а также начнет участвовать в ее астрономических проектах класса мегасайенс уже в ближайшее время.

Футбол Де Брюйне может уйти из «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана Ранее УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.