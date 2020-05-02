Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Двое детей разбились насмерть после того, как выпали из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве, передает сайт ГСУ СК России по столице. Сообщается, что по факту гибели малолетних мальчиков проводится доследственная проверка.
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«Дети были дома не одни»: Мальчики, упавшие с 11 этажа в центре Москвы, снимались в «Вечернем Урганте» и клипе Басты

Комсомольская правда16:01

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС13:24

Дело возбуждено после смерти двух детей, обнаруженных с характерными для падения травмами в центре Москвы

Агентство Москва13:05

Двое детей погибли в Москве после падения из окна

Москва 2412:49

Дело возбуждено после гибели двух детей, выпавших из окна дома в Москве

Вечерняя Москва13:16

Двое детей разбились при падении с 11-го этажа дома в Москве

Интерфакс13:10

Видео с места гибели двух детей, выпавших из окна в центре Москвы

РЕН ТВ12:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:04, Ашберн
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У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК вчера в 12:12
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

Японские ученые сделали открытие, которое способно помочь в лечении шизофрении.
Деловое.ТВ 11:27
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Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на XT6

Tvoe-avto.com 13:25
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Врач объяснил очереди из скорых у московских больниц

Ситуации с вереницами машин скорой помощи у столичных клиник связаны со специальным алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".
РИА Новости 08:36
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Общество

Число умерших от коронавируса в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 299

После продолжавшегося несколько дней подряд снижения смертность от инфекции снова стала расти. Это признал губернатор Эндрю Куомо.
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
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Новый Samsung Galaxy Z Flip получит такой дизайн

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В Ленинградской области ликвидировали пожар на пилораме

РИА Новости 15:29
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В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

OAnews вчера в 14:25
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Общество

Маск объявил о распродаже имущества

РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
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Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Здоровье

Назван основной признак заболевания коронавирусом

Температура тела, по словам медика, при коронавирусе может быть нормальной (36,5; 36,9), повышенной (37-37,9) или высокой (например, 38,5). «Поэтому при повышении температуры тела не нужно сразу бить в набат, поскольку это не основной признак новой коронавирусной инфекции, а нужно прислушаться к себе», - отметил специалист.
Петрозаводск говорит 09:47
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Общество

Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит

Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен.
Секрет фирмы вчера в 07:29
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Общество

Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка

В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
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Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили вчера в 00:07
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
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Общество

Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
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Общество

В Подмосковье ввели обязательный масочный режим

В Московской области с 12 мая вводится масочный режим из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета Кемерова вчера в 22:58
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Экономика

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Портфель акций компании сократился за квартал на $55,5 млрд. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%.
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Наука

Трубников рассказал о надеждах России вступить в Европейскую южную обсерваторию

Российские ученые надеются на то, что к середине 2020-х годов Россия вступит в крупнейший астрономический консорциум мира – Европейскую южную обсерваторию (ESO), а также начнет участвовать в ее астрономических проектах класса мегасайенс уже в ближайшее время.
ТАСС Наука 29 апреля в 12:01
Футбол

Де Брюйне может уйти из «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана

Ранее УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.
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Общество

Собянин назвал процент заразившихся коронавирусом москвичей

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Космос

Астрономы зафиксировали странный радиовсплеск в нашей галактике

По данным исследователей, расположенный в нашей галактике магнетар внезапно загорелся, послав гигантский миллисекундный всплеск ярких радиоволн, зафиксированных астрономами 28 апреля.
Машины и Механизмы 04:12
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