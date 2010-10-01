Происшествия

ТАССТАССВ центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
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В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС13:24

Двое детей разбились при падении с 11-го этажа дома в Москве

Интерфакс13:10

Дело возбуждено после смерти двух детей, обнаруженных с характерными для падения травмами в центре Москвы

Агентство Москва13:05

В центре Москвы из окна 11 этажа выпали двое маленьких детей

Комсомольская правда12:32

Дело возбуждено после гибели двух детей, выпавших из окна дома в Москве

Вечерняя Москва13:16

Двое детей погибли в Москве после падения из окна

Москва 2412:49

Видео с места гибели двух детей, выпавших из окна в центре Москвы

РЕН ТВ12:18
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Здоровье

Минздрав РФ сообщил о росте числа детей с коронавирусом

Число детей, заболевших коронавирусом нового типа, увеличилось в России за последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ФАН вчера в 08:35
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Здоровье

Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач

Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
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Здоровье

В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии

Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
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Общество

В Нижегородской области три города закрыли на карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки и рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
RT на русском 13:10
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»

Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги.
Live24 вчера в 06:49
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Общество

Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
14
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru вчера в 19:45
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
884
Общество

Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса

Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:24
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Армия и оружие

Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии

Lenta.ru 14:22
3
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
82
Общество

Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

Аргументы и Факты 10:14
2
Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что нужно следить за дальнейшим развитием ситуации с прекращением полномочий депутата сената Казахстана Дариги Назарбаевой, "это как гром среди ясного неба".
РИА Новости 13:39
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Здоровье

Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома

Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры 13:32
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

RT на русском 10:36
330
Происшествия

Тело новорожденного нашли в ведре в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске за гаражами в одном из районов было найдено тело новорожденного. Об этом сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:14
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Футбол

«Слуцк» в гостях обыграл минское «Динамо»

Матч ТВ 12:54
Наука

Описан новый способ лечения коронавируса

Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии проанализировали иммунный ответ организма на заражение.
Российская газета 11:05
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
249
Общество

Программу Никиты Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) приняла решение снять с эфира канала "Россия 24" выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ".
Газета.Ru 12:41
857
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
5
Общество

Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья

Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Общество

Врачи Петербурга могут лишиться компенсации за заражение коронавирусом

Врачи Петербурга, который заразились коронавирусом, могут лишиться компенсаций.
Питерские заметки 06:10
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Общество

Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса

Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
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Политика

Назарбаев уволил свою дочь: борьба казахских элит только начинается

Дочь первого президента Казахстана по-прежнему обладает серьезной поддержкой и политическим весом.
REGNUM 11:15
Общество

Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:16
11
Общество

В Вольском районе закрыты на карантин два села

В связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области закрыты на карантин еще два населенных пункта: села Черкасское и Спасское в Вольском районе.
Saratovnews 11:54
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Авто

Появилась информация о моторах обновлённого Nissan X-Trail

Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня 12:28
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