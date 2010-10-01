Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

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