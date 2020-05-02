Происшествия
ТАССВ центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
Двое детей погибли, выпав из окна жилого дома на улице Талалихина в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
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Дело возбуждено после смерти двух детей, обнаруженных с характерными для падения травмами в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 13:05
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество
Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России
Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна 01 мая в 04:23
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердился 81 случай коронавируса
За сутки выписано еще три свердловчанина, всего выздоровели 153 человека.
ТагилСити.ру вчера в 04:42
Армия и оружие
Появилось видео блокировки российскими военными американцев в Сирии
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Общество
«Масочный режим» ввели в Подмосковье
Губернатор региона подписал постановление о введении на территории Подмосковья «масочного режима».
Московский Комсомолец 01 мая в 12:07
Общество
За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус
Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:16
Наука
Стало известно о еще одном возможном способе передачи коронавируса
Вести.Ru вчера в 12:02
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо.
ТАСС вчера в 18:11
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01 мая в 01:33
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
Страна Советов on-line 01 мая в 04:43
Происшествия
Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО
В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Политика
Песков рассказал о максимальной охране здоровья Путина
Охране здоровья президента РФ Владимира Путина уделяется максимальное внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Народные новости 01 мая в 10:04
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
ТАСС вчера в 13:15
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС вчера в 05:18
Хоккей
Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Стал известен новый главный тренер «Локомотива».
Vprognoze.ru вчера в 07:13
Здоровье
Озерчан попросили заботиться о своем здоровье и оставаться дома
Светлана Полторакова, заведующая детской поликлиникой Озёрской ЦРБ, призвала озерчан заботиться о своем здоровье и оставаться дома.
Заря Озёры вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru вчера в 15:40
Экономика
Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.
Газета.Ru 01 мая в 10:30
Наука
Ученые связали риск смерти от коронавируса с уровнем витамина D
Уровень витамина D в организме связан с риском смерти от коронавируса, полагают британские специалисты.
Газета.Ru вчера в 11:09
Автоспорт
26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru 01 мая в 04:16
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов заявил, что споров о разделе имущества с женой не будет
Артист заявил, что споров о разделе имущества не будет, тем самым косвенно подтвердив, что расстался с супругой.
Актуальные Новости 01 мая в 10:30
Происшествия
Суд отказался арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский суд Москвы отказался арестовывать мужчину, напавшего на патрулирующего полицейского при проверке документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 13:32
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49