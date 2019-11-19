Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Комментировать185

Подробнее о событии

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Интерфакс02:57

Избитый в Москве капитан спецназа получил серьезные травмы головы

РЕН ТВ03:37

Спецназовца ФСБ доставили в нейрохирургию после избиения в кафе в центре Москвы

Агентство Москва03:51

СМИ: Капитана спецназа избили ночью в центре Москвы

Вечерняя Москва02:25

В Москве жестоко избили капитана ФСБ

Life.ru02:05

Драка спецназовца ФСБ с неизвестными в винном баре попала на видео

Lenta.ru02:19

В Москве жестоко избили капитана ФСБ

URA.Ru02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Газета.Ru 03:48
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Происшествия

СК возбудил дело по факту исчезновения редактора «Интерфакса» в Москве

Известия 03:33
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Газета.Ru 03:19
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Политика

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
RT на русском 04:08
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК 03:54
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
РИА Новости 03:36
Общество

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 03:49
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Единоборства

Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии

Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Общество

Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
РИА Новости 01:53
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
RT на русском 03:20
Политика

Протестующим нашли лагеря подготовки

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Экономика

Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года

Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Газета.Ru 01:22
Общество

“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”

Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
Царьград 01:28
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.
Lenta.ru 03:17
Главное