Происшествия
Газета.RuВ центре Москвы избили офицера ФСБ
В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
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Спецназовца ФСБ доставили в нейрохирургию после избиения в кафе в центре Москвы
Агентство Москва03:51
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Общество
Forbes назвал лучших работодателей России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Политика
Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
Происшествия
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию
Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Политика
На Украине исключают возможность продажи земли россиянам
Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Экономика
Сбербанк купит долю в Mail.ru Group
В периметр создаваемой платформы Mail.ru Group внесет Delivery Club (100%), "Ситимобил" (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group), а также 8,5 млрд руб. До закрытия сделки интернет-компания обязалась обеспечить консолидацию на СП доли в 78,82% в "Ситимобил".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Общество
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Общество
Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Политика
Протестующим нашли лагеря подготовки
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложили разработать законопроект, который вводит уголовное наказание для организаторов несанкционированных митингов, прошедших обучение в так называемых лагерях для подготовки организаторов протестных акций.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Экономика
Волатильность рубля опустилась до минимума с начала 2014 года
Вмененная волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, снизилась до минимума впервые с 2014 года.
Общество
“Мне ещё мама объясняла…”: Никита Михалков расшифровал “русский код”
Будучи героем программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», режиссёр Никита Михалков порассуждал о том, какая идеология нужна сегодня России.
Происшествия
Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР
Многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, посадившая шестилетнего сына за руль автомобиля, намерена встретиться с главой СКР Александром Бастрыкиным.