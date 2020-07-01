Общество
РБКВ центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.
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Одна девушка-полицейский смогла обезоружить митинг противников поправок в Конституцию
Комсомольская правда14:59
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
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Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
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От монастыря отца Сергия потребовали 1 млн рублей из-за флешки
«Послушникам отца Сергия придётся компенсировать порядка 1 млн рублей», — написал Ерженков.
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США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
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Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
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Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает "Матч ТВ".
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В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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«Ньюкасл» в гостях крупно переиграл «Борнмут»
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На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
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Коммерсантъ 14:12