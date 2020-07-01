Общество

РБКРБКВ центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

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На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ11:51

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК13:26

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

Эхо Москвы15:07
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Политика

В Госдуме осудили запрет на вещание семи каналов RT в Латвии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение латвийских властей запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
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Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
URA.Ru 07:48
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Общество

Поправки поддержали 77,84% избирателей после обработки 85% протоколов

За принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,84% россиян, свидетельствуют данные ЦИК России.
РИА Новости 17:13
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Политика

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Председатель Центризибиркома Элла Памфилова считает, что переболевшему коронавирусом Михаилу Мишустину стоило придти на участок в маске.
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
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Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин

Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 09:02
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Политика

В Москве назвали итоги очного голосования после обработки 34% голосов

За поправки к Конституции России в Москве очно проголосовали 65,9% избирателей, ещё 33,1% не поддержали их, следует из данных общественного штаба после обработки 34,3% протоколов.
RT на русском 16:18
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка

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Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
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Украинские психбольницы пытаются выставить на улицу беспомощных больных

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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков дал краткий комментарий по итогам матча против "Сочи" (1:1).
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Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
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В Петербурге более 80% голосов отдано за поправки к Конституции

Виктор Миненко Дарья Драи © ИА REGNUM "По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию Российской Федерации проголосовали 80,92% внесенных в списки участников голосования зарегистрированных в Санкт-Петербурге", — заявил Миненко.
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Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

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