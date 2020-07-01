Общество
РБКВ центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.
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Происшествия
Под Мурманском в ДТП погибли три человека
Газета.Ru 14:40
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Общество
Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов
Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
Как выяснилось, 62,33% (601 096 человек) проголосовавших онлайн в Москве отдали голоса за поправки в Конституцию, против высказались 37,67% (363 341 человек).
Российская газета 14:16
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Фото: Pixabay Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо вчера в 07:46
Энергетика
Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%
Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
Газета.Ru 14:22
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Столица С вчера в 03:02
Политика
Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказала о том, как наладить метаболизм и гормональный фон после самоизоляции.
Live24 13:34
Политика
Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам
Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
Lenta.ru 14:15
Общество
Автознак «Инвалид» утрачивает статус
Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
Политика
Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM 09:13
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК вчера в 10:10
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Игры
Tencent открыла в США студию для работы над ААА-играми для PS5 и Xbox Series X
Китайский гигант Tencent продолжает расширяться: конгломерат объявил о формировании новой игровой студии в Лос-Анджелесе — она займётся созданием крупнобюджетных игр для консолей нового поколения.
Игромания.ру 11:24
Футбол
Лионель Месси забил 700-й гол в карьере
Leo #Messi scores 700th pro goal - FC Barcelona (@FCBarcelona) July 1, 2020 Как отмечает портал sportbox.ru, из действующих футболистов только Криштиану Роналду забил свыше 700 голов, 35-летний португалец занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров всех времен (728 голов), Месси идёт на 7-й строчке.
Накануне.Ru 01:25
Политика
Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии
Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
ПолитРоссия 29 июня в 13:31
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29