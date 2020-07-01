Общество

РБКРБКВ центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.
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В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

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Противники поправок вышли на Пушкинскую площадь в Москве

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На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

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Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
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Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%

Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
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Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
RT на русском 10:24
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Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказала о том, как наладить метаболизм и гормональный фон после самоизоляции.
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Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам

Появились результаты онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России.
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Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
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Политика

Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
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Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
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Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
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На Красной площади задержали активистов

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Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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Небензя подверг критике механизм деконфликтинга ООН в Сирии

Отсутствие мандата Совета безопасности ООН или любой другой законной основы для механизма деконфликтинга ООН в Сирии дает основание России выйти из него.
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Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
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