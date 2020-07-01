На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

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