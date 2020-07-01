Общество
РБКВ центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию
На Пушкинской площади в центре Москвы проходит несогласованная акция противников поправок в Конституцию, голосование по которым завершается сегодня вечером, передает корреспондент РБК.
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Дзюба отреагировал на оскорбительные выкрики с трибун во время матча с «Тамбовом»
Один из подписчиков поинтересовался у Дзюбы, удивили ли его заряды в поддержку ЦСКА и оскорбительные выкрики в его адрес с трибун.
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Саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
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Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Общество
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
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В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:12
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Футбол
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Лондонский футбольный клуб «Челси» презентовал домашнюю форму на сезон-2020/2021. Фото опубликованы на сайте английского клуба.
RT на русском 05:59
Политика
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Одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков.
Государственные Вести 16:45
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Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»
Сотрудники правоохранительных органов дали протестующим восемь минут на оставление "автономной зоны", после чего начали проводить аресты.
Газета.Ru 10:21
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Политика
Президент РФ Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня на всей территории России.
ТагилСити.ру 05:00
Политика
Более 24% забайкальцев проголосовали против поправок к Конституции
Московский Комсомолец Чита 19:13
Политика
Эксперт: Почему Германия вынуждена переориентироваться с США на Россию
Переориентировать внешнеполитический курс после появления ряда противоречий с США будет вынуждена Германия, сделав ставку на Россию, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, сообщает RT.
ИА Красная Весна 18:17
Происшествия
Члена ТИК в Приморском районе с полицией доставили домой. Ему предъявили положительный тест на COVID-19
Как рассказал «Фонтанке» сам Лысов, информация о том, что он заражен COVID-19, исходила от главы ТИК Сиражутдина Шахманова.
Фонтанка.Ру 19:03
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Некоторые из пользователей Instagram сказали, что Роналду стал похож на барана, Меди Бенатия и Джессика Силва стали смеяться над прической, а кто-то даже написал, что футболисту надо искать нового парикмахера.
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Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Политика
Путин заявил, что нужно продолжить поисковую работу подо Ржевом
Президент России Владимир Путин считает, что поисковую работу подо Ржевом, где шли ожесточенные сражения в годы Великой Отечественной войны, следует продолжить.
ТАСС вчера в 08:10
Футбол
Селюк заявил об отрицательном тесте Каборе на коронавирус
Игрок «Динамо» Шарль Каборе вылечился от коронавируса.
RT на русском 18:57
Общество
В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Российская газета 06:40
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 09:02
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Наука
Ученые выявили в генах мозга избыток особых длинных интронов
ToDay News Ufa 04:53
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Экономика
В ФРС США оценили риски второй волны пандемии коронавируса
В Комитете по открытым рынкам ФРС США обсудили необходимость использования механизмов ограничения доходности в случае второй волны коронавируса.
Московский Комсомолец 18:52
Политика
Иран отправил черный ящик с украинского Boeing 737 во Францию
Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого в январе 2020 года украинского Boeing 737. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 29 июня в 11:47