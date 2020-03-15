с чего всё началось

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.

Здоровье Более 50 человек выписали в Москве после карантина по коронавирусу Более 50 пациентов, контактировавших с больными коронавирусом или имевших симптомы ОРВИ, выписаны за выходные из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил журналистам главный врач медицинского комплекса Денис Проценко.

Общество В Госдуме увидели пользу в коронавирусе Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.

Единоборства Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.

Происшествия У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.

Общество Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».

Общество Коронавирус обвинили в спаде американской экономики Американский экономист отметил, что коронавирус привел к кризису системы здравоохранения, что сокращает потребительский спрос: потребители стараются не выходить из дома, не посещают кофейни, «Макдоналдсы», спортивные мероприятия и т. д. Все это приводит к быстрому экономическому спаду.

Общество Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Политика Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Происшествия Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.