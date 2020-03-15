Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.
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По данным проекта Baza
, погибший служил в воинской части № 11488 — это Федеральная служба охраны, там числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность президента.
Znak.com07:40

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СМИ: Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в центре Москвы

Вечерняя Москва08:45

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

РБК07:34

СМИ сообщили об обнаружении тела снайпера охраны ФСО

Московский Комсомолец06:15

Источник сообщил об обнаружении тела мужчины в Москве

RT на русском06:54

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в центре Москвы

РЕН ТВ06:11

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

Lenta.ru06:04

В Москве найден мёртвым снайпер ФСО из президентской охраны

Весьма06:04
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
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Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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США включили две российские компании в чёрный список

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и «Техномар».
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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 09:27
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
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Происшествия

Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите

Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
REGNUM 10:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
REGNUM 09:47
Происшествия

Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери

В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Вести.Ru 10:33
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Хоккей

«Йокерит» не выступит в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, отказался от дальнейшего участия в плей-офф.
LiveResult.Ru 04:47
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Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Вести.Ru 10:50
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
ToDay News Ufa 04:34
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Политика

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Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
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Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера

На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
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Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
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Общество

Калининградцам посоветовали возвращаться из Европы через Москву

Жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву.
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Футбол

«ПСЖ» решил, за сколько и когда готов продать Неймара

Вчера источники сообщили, что «ПСЖ» готов летом отпустить вингера Неймара.
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Общество

Гимназию в Москве закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

Гимназия №1508 на востоке Москвы закроется на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.
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Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»

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Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме

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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге

Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
RT на русском 13 марта в 06:22
Хоккей

Лидер «Салавата Юлаева» сделал заявление о продолжении сезона

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Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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Политика

Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
РИА Новости вчера в 06:50
Общество

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 11:50
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