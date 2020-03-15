Происшествия
Lenta.ruВ Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.
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с чего всё началось
По данным проекта Baza, погибший служил в воинской части № 11488 — это Федеральная служба охраны, там числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность президента.Znak.com07:40
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Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Политика
США включили две российские компании в чёрный список
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспортировать товары и услуги российским компаниям «Авилон» и «Техномар».
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленным семейством LADA Largus FL.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Происшествия
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери
В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Хоккей
«Йокерит» не выступит в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, отказался от дальнейшего участия в плей-офф.
Политика
Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией
Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Политика
Киев закрыл КПП «Станица Луганская»
Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах
Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
Общество
Калининградцам посоветовали возвращаться из Европы через Москву
Жителям Калининградской области, которые находятся в туристических поездках по Европе, лучше возвращаться домой через Москву.
Футбол
«ПСЖ» решил, за сколько и когда готов продать Неймара
Вчера источники сообщили, что «ПСЖ» готов летом отпустить вингера Неймара.
Общество
Гимназию в Москве закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
Гимназия №1508 на востоке Москвы закроется на карантин с 16 марта из-за подозрения на коронавирус у одного из учеников.
Кино
Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»
Футбол
Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Хоккей
Лидер «Салавата Юлаева» сделал заявление о продолжении сезона
Один из лидеров «Салавата Юлаева» Линус Умарк высказался по поводу того, стоит ли продолжать розыгрыш Кубка Гагарина.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Политика
Украинский министр предрек пенсионерам смерть от коронавируса
Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
Общество
Грузия объявила о закрытии границы с Россией
Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса.