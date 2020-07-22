Происшествия
РИА НовостиВ центре Москвы нашли тело убитой девушки
По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. Иванова добавила, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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Здоровье
Число случаев пневмонии в Алма-Ате сократилось вдвое
Алма-Ата, Казахстан, 22 июля 2020, 13:56 — REGNUM Количество госпитализацией пациентов с коронавирусом в Алма-Ате сократилось за последний месяц вдвое, до 133 человек в сутки.
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Правительство России рассмотрит осенью продление программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год.
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Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не извинился за футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя, показанной после матча полуфинала Кубка России с "Зенитом" (1:2). Об этом сообщает глава контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
МК-Спорт 02:41
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«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ
Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
Люди собрались накануне вечером у здания местного правительства. Они держали в руках плакаты в защиту Фургала и против Дегтярева.
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Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
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Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
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Происшествия
Российский бодибилдер задержан по делу о связях с несовершеннолетней
Бодибилдер, актер и фитнес-тренер Александр Крупнов задержан в Москве по подозрению в связях с несовершеннолетней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 06:44
Авто
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
7 августа компания Kia в Индии проведет презентацию нового кроссовера под названием Sonet.
Tvoe-avto.com вчера в 12:30
Армия и оружие
CNN (США): Ан-225 — самый большой самолет в мире создали в годы холодной войны (CNN)
Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.
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Политика
ЦИК Белоруссии ограничил число наблюдателей на выборах
Центризбирком Белоруссии ограничил число наблюдателей, присутствующих на участках для голосования на выборах президента: до пяти человек в основной день голосования и до трех — при досрочном голосовании, рассказала руководитель ЦИКа Лидия Ермошина.
Коммерсантъ 05:56
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
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Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.
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В Иванове загорелась фабрика Балашова
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Футбол
ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию
Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.
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Общество
Госдума приняла закон о воспитании в российских школах
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.
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Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
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Авто
Skoda представит новый внедорожник Skoda Enyaq 1 сентября
Skoda представит новый внедорожник Enyaq iV, свою первую электрическую модель, построенную на платформе MEB Volkswagen Group, 1 сентября.
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Уральский завод возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ Ростеха) возобновляет поставки новых аппаратов ИВЛ "Авента-М" по заключенным контрактам, говорится в сообщении КРЭТ.
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Мосгордума приняла закон о штрафах за борщевик на земельных участках
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Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал семь-десять минут с мужчиной, взявшим людей в заложники в Луцке.
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Россиянам заплатят до 15 тысяч рублей за покупку турпутевок по стране
Предполагается, что покупатели путевок на отечественные курорты смогут получить назад до 15 тысяч рублей из уплаченной суммы.
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Хельмут Марко: На месте «Феррари» посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление российского пилота академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
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Митрюшкин покинул «Монако» из-за назначения Нико Ковача
По информации Metaratings.ru, Митрюшкин завершил просмотр в «Монако» из-за назначения в клуб нового главного тренера Нико Ковача, который возглавил монегасков 20 июля.
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В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
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