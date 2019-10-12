Конфликт в ресторане в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

с чего всё началось

В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой. «Примерно в 21:00 в кафе, расположенном на Большой Ордынке, произошёл конфликт между гражданами», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка полиции.

В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

Экономика В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Космос Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Политика Названы случаи ненамеренной помощи США России Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.